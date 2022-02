Bäumenheim

Vorwurfsliste der CSU: Im Bäumenheimer Rat geht es zur Sache

Im politischen Bäumenheim geht es mal wieder hoch her. Es geht um Stilfragen der Kritik und faires Miteinander.

Plus Die SPD weißt die im Internet veröffentlichten Vorwürfe der CSU Bäumenheim scharf zurück. Der Gemeinderat sei jetzt als "fauler Haufen diskreditiert".

Von Barbara Wild

Es war die erste Sitzung des Bäumenheimer Gemeinderats, seitdem die CSU Bäumenheim mit einer langen Liste an vermeintlich offenen Aufgaben des Bürgermeisters Martin Paninka für Aufregung gesorgt hatte. Fast schien es so, als würde das Thema gar nicht zur Sprache kommen. Doch nach acht Tagesordnungspunkten, die teilweise extrem zügig entschieden wurden, kochte die unter nix-passiert.de veröffentlichte Giftliste dann doch noch hoch. Es wurde eine hitzige Debatte. SPD-Fraktionsvorsitzender und Gemeinderat Christian Scholz machte in seiner Stellungnahme keinen Hehl daraus, wie schädlich er das Vorgehen der CSU für Bäumenheim und für die künftige politische Arbeit im Gremium hält.

