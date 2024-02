Bäumenheim

vor 34 Min.

Wie soll der neue Bürgersaal in Bäumenheim heißen?

Plus Die Raumausstattung des neuen Bürgersaals ist weit fortgeschritten. Unter anderem soll es eine erweiterbare Bühne geben. Wie er heißen soll, entscheiden die Bürger.

Von Wolfgang Römer

Bäumenheims neuer Bürgersaal im "Geschäftshaus am Marktplatz Nord" wächst und gedeiht. Von außen macht der langgestreckte Bau, der am Kreisverkehr vor der Bahnunterführung aus dem Boden gewachsen ist, bereits einen sehr ansehnlichen Eindruck - jetzt geht es noch um die Details beim Innenausbau. Architekt Sebastian Berz ( Augsburg), verantwortlich für die Planungen an dem Multifunktionsbau, präsentierte den Bäumenheimer Gemeinderäten nun seine Vorstellungen. Und die - veranschaulicht mit zahlreichen Modellbildern - vermochten den Ratsmitgliedern durchaus zu gefallen.

Detailliert beschrieb Berz die vorgesehene Raumausstattung, beginnend bei der Decke. Die hohen Anforderungen an den Schallschutz aufgrund der darüberliegenden Wohnungen würden durch eine abgehängte Decke, die mit schallabsorbierenden Paneelen kaschiert werde, gewährleistet. Durch die dunkle Farbgestaltung der Decke und zahlreiche Einzelleuchten entstehe ein Sternenhimmeleffekt, wobei das Beleuchtungskonzept zusätzlich Diagonalleuchten und eine Pendelleuchte enthalte. Alle Lichtquellen seien dimmbar. Ein weiterer Vorteil der Farbgebung: Auslässe für Lüftungen beziehungsweise Klimaanlage würden unauffällig "beschattet".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

