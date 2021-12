Buchdorf

15:17 Uhr

Reihenweise neue Wohnhäuser in Buchdorf

Plus Seit Mai können im Wohngebiet "Neureut" in Buchdorf neue Häuser gebaut werden. Nun gehen reihenweise Bauanträge ein - bis aus Augsburg und Nürnberg.

Von Wolfgang Widemann

Im neuen Wohngebiet "Neureut" in Buchdorf werden in naher Zukunft wohl reihenweise die Handwerker anrücken. Bei der Gemeinde sind in den vergangenen Wochen gleich 15 Bauanträge für Wohnhäuser eingegangen, der Großteil davon für Grundstücke in der neuen Siedlung. Das ist eine rekordverdächtige Dimension für eine Gemeinde dieser Größe in der Region.

