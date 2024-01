Buchdorf

13:13 Uhr

Zwei Ärztinnen haben sich in Buchdorf niedergelassen

Mit Dr. Lucia Laszlo (Mitte) verstärkt eine weitere Medizinerin die Hausarzt-Praxis in Buchdorf, die Dr. Rita Mallison seit Mitte vergangenen Jahres betreibt. Bürgermeister Walter Grob begrüßte die Verstärkung mit einem Blumenstrauß.

Plus Dr. Lucia Laszlo verstärkt die Praxis von Dr. Rita Mallison. Bürgermeister Walter Grob spricht von einem "Glücksfall" angesichts des Ärztemangels auf dem Land.

Von Helmut Bissinger

Eine gute ärztliche Versorgung ist Bürgerinnen und Bürgern, möglichst ortsnah, sehr wichtig. Das haben Umfragen immer wieder gezeigt. In Buchdorf gibt es seit Jahren Bemühungen, die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Das Thema Ärztemangel, speziell auf dem Land, beschäftigt und bewegt die Menschen. Bürgermeister Walter Grob konnte nun eine gute Nachricht verkünden: In Buchdorf lässt sich eine weitere Hausärztin nieder, nachdem erst vor einem halben Jahr Dr. Rita Mallison im Geschäftshaus am Marktplatz ihre Praxis eröffnet hat. Nun ist Dr. Lucia Laszlo dort als Ärztin miteingestiegen.

Die Sicherstellung einer guten medizinischen Versorgung vor Ort ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, besonders für Kommunen. Bürgermeister Grob spricht von einem Glücksfall. Nun habe Buchdorf zwei Hausärztinnen, eine Zahnärztin und eine physiotherapeutische Praxis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen