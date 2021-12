Weihnachten im Schuhkarton: Geschenke, die helfen?

Plus "Weihnachten im Schuhkarton" klingt nach echter Nächstenliebe: Kinder beschenken, die sonst leer ausgehen. Doch neben vielen Unterstützern äußern Andere Kritik.

Viele Aktionen wollen Kindern in Not auf der ganzen Welt Weihnachten verschönern. Eine der bekanntesten ist "Weihnachten im Schuhkarton“. Doch nicht alle, die sich damit befassen, unterstützen das Vorhaben. Der Vorwurf: Die Kartons seien eine Mogelpackung, sagen die einen. Andere wiederum verstehen die Kritik nicht.