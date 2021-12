Airbus Helicopters bekommt großen Auftrag aus Saudi-Arabien

Plus Ein Unternehmen aus dem Wüstenstaat hat 26 Maschinen geordert. So profitiert der Airbus-Standort Donauwörth davon.

Nur wenige Tage nach dem Auftrag für die bayerische Polizei meldet die Firma Airbus Helicopters einen weiteren großen Geschäftsabschluss: Ein Unternehmen aus Saudi-Arabien hat bei dem Hubschrauberhersteller 26 Maschinen geordert. Der Airbus-Standort Donauwörth profitiert davon in großem Umfang.