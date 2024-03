Airbus Helicopters nimmt Testzentrum für CityAirbus in Betrieb

In Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth wird ein neues Gebäude offiziell eröffnet. Dazu haben sich gleich zwei Minister angekündigt, darunter Hubert Aiwanger.

Die Firma Airbus Helicopters nimmt im Werk in Donauwörth am Donnerstag ein eher unscheinbares Gebäude offiziell in Betrieb, hinter dem ein in der Öffentlichkeit viel beachtetes Projekt steckt: Das Testzentrum für den CityAirbus ist fertig. Dazu haben sich der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter angekündigt.

Konkret werden in dem Zentrum Systeme für elektrisch betriebene Luftfahrzeuge erprobt. Alle Tests, die vor dem Erstflug des CityAirbus notwendig sind, sollen dort durchgeführt werden. Stefan Thome, Geschäftsführer von Airbus Helicopters Deutschland, hat gegenüber unserer Redaktion bereits erklärt, der Erstflug sei in der zweiten Jahreshälfte 2024 geplant.

So sieht der Geschäftsführer die weitere CityAirbus-Entwicklung

Anschließend würden rund ein Jahr lang Flugerprobungen stattfinden. "Erst danach können wir sagen, wann und ob wir daraus ein Produkt machen", so Thome. Würde dieser Schritt getan, seien beispielsweise Transporte von Medikamenten, Blutkonserven, Organen oder Notärzten als erste Verwendungen denkbar. Es könne durchaus noch einmal mehrere Jahre dauern, "bis wir die ersten Blutkonserven transportieren". (AZ, sts)