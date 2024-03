Donauwörth

CityAirbus-Präsentation: Aiwanger erlebt in Donauwörth eine "Weltneuheit"

Acht Rotoren und eine Flügelspannweite von rund zwölf Metern: So sieht der Prototyp des CityAirbus aus, den Airbus Helicopters im neuen Testzentrum in Donauwörth präsentierte.

Plus Airbus Helicopters eröffnet in Donauwörth ein Testzentrum und präsentiert den Prototypen des neuartigen Fluggeräts. Zwei bayerische Minister sind vor Ort.

Von Wolfgang Widemann

Langsam öffnet sich das große Tor des neuen Gebäudes am Rande des Flugfelds von Airbus Helicopters in Donauwörth. Aus großen Lautsprechern klingt das Lied "Sky Full of Stars" ("Ein Himmel voller Sterne") der Band Coldplay. Rund 200 Menschen, darunter ein Parlamentarischer Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium und zwei bayerische Minister, blicken gebannt auf ein neuartiges Fluggerät, das in der Halle steht. Die Öffentlichkeit bekommt erstmals den neuen Prototypen des CityAirbus zu Gesicht. Gleichzeitig wird das Testzentrum offiziell eröffnet, in dem die Systeme der elektrisch angetriebenen Maschine geprüft werden sollen, ehe wohl noch in diesem Jahr der Erstflug ansteht.

Das Gerät sieht anders aus als die Hubschrauber, die Airbus Helicopters in der Fabrik produziert. Es ist größer als die ersten Entwürfe zu dem Vorhaben, das unter dem Schlagwort "Lufttaxi" bekannt wurde, ähnelt einem Flugzeug, hat Flügel mit einer Spannweite von rund zwölf Metern, acht nach oben gerichtete Rotoren und einen großen Heckflügel. Mit weiteren Informationen hält sich die Firma zurück. Die Entwicklung gehe dahin, eine Reichweite von zunächst 80 Kilometern und eine Reisegeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern zu erreichen.

