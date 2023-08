Bahnsteigarbeiten führen zu Zugausfällen zwischen Donauwörth und Augsburg

Die Bahnsteigarbeiten in Westendorf, die am 14. August beginnen, haben Konsequenzen für die Fahrgäste: Es kommt zu mehreren Zugausfällen.

Aufgrund kurzfristiger Änderungen, wie die Go Ahead in einer Pressemitteilung schreibt, beginnen die Bahnsteigarbeiten in Westendorf früher als geplant, nämlich am Montag, 14. August. Bis voraussichtlich 11. September kommt es zu Zugausfällen zwischen Donauwörth und Augsburg. Betroffen sind die Linien RE80 und RB89. Nur die Linie RB87 fährt zwischen Donauwörth und Augsburg, die Züge dieser Linie, die nur zwischen Meitingen und Augsburg pendeln, entfallen jedoch. Für die Zeit von circa 19 Uhr bis etwa 1.30 Uhr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der online einsehbar ist, ebenso wie der Ersatzfahrplan. (AZ)