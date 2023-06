Go-Ahead: Massive Zugausfälle alarmieren Fahrgastverband

Weil auf der Strecke Donauwörth-Augsburg-München erneut viele Züge von Go-Ahead ausfallen, schlägt der Fahrgastverband Pro Bahn Alarm.

Wer am Sonntagnachmittag mit Nahverkehrszügen auf der Strecke Donauwörth-Augsburg-München fahren wollte, brauchte gute Nerven. Zahlreiche Verbindungen des Betreibers Go-Ahead fielen aus. Dies berichtet der Fahrgastverband Pro Bahn. Der fordert nun erneut Konsequenzen.

Bahnreisende hätten am Sonntag leider feststellen müssen, "dass die Personaldecke bei Go-Ahead immer noch keineswegs ausreichend ist", so Jörg Lange, stellvertretender Landesvorsitzender von Pro Bahn. Nach Erkenntnissen des Verbands kam es "zu den bislang massivsten personalbedingten Ausfällen von Zugfahrten", seit Go-Ahead für den Nahverkehr in diesem Bereich zuständig sei. Auf der Strecke zwischen Augsburg und München hätten allein zwischen 15 und 19.30 Uhr 11 von 19 Fahrten nicht stattgefunden.

Pro Bahn sieht Anzeichen dafür, dass die Probleme weiter bestehen

Erst kürzlich hatte Go-Ahead mitgeteilt, dass man im gesamten Netz – und damit auch im Donau-Ries-Kreis – stabiler unterwegs sei. Pro Bahn merkt dazu an, dies sei einige Tage der Falle gewesen, der Sonntag zeige jedoch klar, "dass die Probleme weiter bestehen".

Der Fahrgastverband fordert die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die für die Vergabe der Bahnstrecken zuständig ist, dazu auf, sich erneut mit dem Verkehrsunternehmen zusammenzusetzen und von diesem erläutern lassen, "wie man in den grünen Bereich kommen will". Denn: "Personallöcher haben die unangenehme Eigenschaft, sich zu vergrößern." Fehlendes Personal führe zu Überstunden und kurzfristigen Dienstplanänderungen bei den verbliebenen Mitarbeitern – "und damit zu weiteren Kündigungen, die in eine Abwärtsspirale hineinlaufen können".