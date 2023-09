Auto wird in Donauwörth von Unbekannten angefahren

Am Donnerstag bekommt ein Mann eine Push-Nachricht auf das Handy, dass sein Auto angefahren worden ist. Der Verursacher war bei seiner Ankunft bereits weg.

Am Donnerstag ist zwischen 15.23 Uhr und 15.26 Uhr ein Auto in Donauwörth angefahren worden. Ein 46-Jähriger aus Biberbach bekam eine Push-Nachricht auf sein Handy, dass ein Fahrzeug angefahren wurde. Als er zum Auto kam, das er in der Industriestraße 4 in Donauwörth geparkt hatte, konnte er einen Schaden an seinem Wagen feststellen. Vom Verursacher fehlte allerdings jede Spur. Von der Polizei wurde wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein Verfahren eingeleitet.

Polizei sucht nach möglichen Zeugen

Vorhandene Videoaufzeichnungen wurden zudem gesichert. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann oder gar einen entsprechenden Schaden am eigenen Fahrzeug festgestellt hat, der mit dem Vorfall in Verbindung gebracht werden kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906 / 70 66 70 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)