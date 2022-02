Donauwörth

vor 34 Min.

Bauern protestieren in Donauwörth gegen Aldi und Co.

Plus Vor der Aldi-Filiale in Riedlingen zeigten Landwirte aus dem Kreis Donau-Ries ihren Frust. Ihr Vorwurf: Aldi betreibe Etikettenschwindel zulasten der Bauern.

Von Thomas Hilgendorf

"Eine Frage der Haltung" - so beschreibt der Lebensmitteldiscounter Aldi seine neue Plakette für mehr Tierwohl. Dazu werbewirksam die passende Kuh auf satter Weide. Wer würde einen ernsthaften Schritt hin zu mehr Würde fürs Vieh nun kritisieren? Die "Frage der Haltung" mahnen indes auch die Landwirte an, die vor der Aldi-Filiale in Donauwörth protestieren - und zwar die Haltung des Discounters gegenüber den Bauern. Die fühlen sich unter massiven wirtschaftlichen Druck gesetzt. Nicht nur durch Konzerne wie Aldi, sondern auch durch den Staat.

