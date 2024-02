Donauwörth

vor 33 Min.

Bei Dallmaiers vererbt sich die Leidenschaft für Möbel

Heinz (links) und Peter Dallmaier in ihrem Geschäft "Küche und Wohnkultur". Sie schaffen den Sprung in die nächste Generation.

Plus Als Vater Heinz Dallmaier - ein gelernter Konditor - in die Möbelbranche wechselte, ahnte niemand, dass diese Begeisterung abfärbt. Mit zwei Söhnen ist die Nachfolge gesichert.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Händeringend suchen manche Unternehmer nach einem Nachfolger – weil sich in der eigenen Familie keiner findet. Schlimmstenfalls muss mit ihrem Eintritt in den Ruhestand die Firma schließen. Doch es gibt auch Geschäfte, die sich schon seit mehreren Generationen in Familienhand befinden. In unserer Serie stellen wir Unternehmer aus dem Landkreis Donau-Ries vor, bei denen es den Seniorchefs gelingt, ihr Lebenswerk ihren Söhnen oder Töchtern zu übergeben und damit den Fortbestand zu sichern. Diesmal geht es um das familiengeführte Möbelhaus "Küche &Wohnkultur". Dort funktioniert der Generationenwechsel reibungslos.

Vater Heinz und Sohn Peter sind ein gutes Team, sprechen geradezu von einem "Glücksfall", wenn sie von ihrer Konstellation erzählen. Beide Dallmaiers empfinden ihre Zusammenarbeit als ausgesprochen harmonisch. "Gefühlt sind wir fast immer einer Meinung, auch wenn wir beide manchmal Sturköpfe sind", verrät der Senior-Chef augenzwinkernd und kommt schwärmerisch zu der Erkenntnis: "Geschäftlich fühlen wir uns fast wie Zwillinge." Seine beruflich zweite "Hälfte" steht lächelnd daneben und nickt zustimmend.

