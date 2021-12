Buchtipp vom DZ-Weihnachtsexperten: "Das Weihnachtschwein" von J. K. Rowling

Plus J. K. Rowling hat pünktlich zu Weihnachten ein neues Buch geschrieben. DZ-Weihnachtsexperte Gregor von Kursell hat es gelesen und findet: guter Lesestoff.

Der unvergessliche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki wusste: "Im Grunde kennt die Literatur nur zwei große Themen - die Liebe und den Tod." Ob Joanne K. Rowling große Literatur schafft, muss hier nicht erörtert werden, aber diese beiden Rätsel des Daseins prägen ihr Werk. Schon bei Harry Potter geht es vor allem darum. Der Bösewicht Voldemort sucht Unsterblichkeit, indem er andere tötet, Harrys Mutter opfert sich aus Liebe und bewahrt ihrem Sohn das Leben. In Rowlings neuen Geschichte, "Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein", die seit November im deutschen Buchhandel erhältlich ist, stehen diese Fragen erneut im Mittelpunkt.