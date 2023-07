Donauwörth

18:00 Uhr

Das Donauwörther Reichsstraßenfest 2023 bricht alle Rekorde

Plus Noch nie zuvor besuchten so viele Besucherinnen und Besucher das Reichsstraßenfest in Donauwörth. Der nächste Termin steht jetzt schon fest.

Ein paar Mal wollte man den Blick nicht gen Himmel richten. Freitagabend um 18 Uhr war so ein Zeitpunkt. Es stürmte durch die Reichsstraße, die Wolken nahten düster, schwer und tief. Doch nichts geschah. Das Donauwörther Traditionsfest schien in diesem Jahr nach vierjähriger Abstinenz unter einem guten Stern zu stehen. Auch die Besucherzahl war nicht nur rekordverdächtig - sie war ein Rekord, wie Kulturamtsleiterin Iris Scheibel vorrechnet.

Am Tag danach ist erst einmal Durchschnaufen angesagt. Zeit für eine erste Bilanz. Vier volle Festtage sind geschafft und zumindest die Donauwörther Innenstadt war im Ausnahmezustand. 39 Gastronomiebetriebe versorgten die Besucher kulinarisch, dazu kam ein schier lückenloses Musikprogramm auf den drei großen Hauptbbühnen. Iris Scheibel ist beides anzusehen: Die Erleichterung darüber, dass es ohne große Zwischenfälle vonstatten ging sowie die Freude über die Rekordbesucherzahl. Nach den Zählungen und Hochrechnungen der Stadt sind diesmal 48.000 Gäste zwischen Fuggerhaus und Rathaus an jenen vier Tagen unterwegs gewesen.

