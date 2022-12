Donauwörth

12:00 Uhr

Donauwörth will exzessives Plakatieren eindämmen

Hier haben vergangenen September vor dem Gymnasium Donauwörth die Union und "Die Partei" geworben. Manche Bürger haben sich an zu vielen Wahlplakaten gestört.

Plus Bürger beschweren sich über den Wust an Wahlplakaten. Der Stadtrat reagiert. So soll die Werbung fortan besser kontrolliert werden.

Zu viel und zu wild wurde bei der Bundestagswahl plakatiert in Donauwörth. Das haben zumindest einige Stadträtinnen von Bürgern zu hören bekommen. SPD-Fraktionsvorsitzende Brigitte Kundinger-Schmidt sagte: "Wir wurden gefragt, ob wir die exzessive Plakatierung nicht eindämmen können." Schon vor der vergangenen Wahl wollte die Donauwörther SPD das wilde Plakatieren in die Schranken weisen. Jetzt ist der Stadtrat einem ressourcenschonenderen Wahlkampf einen Schritt näher gekommen.

