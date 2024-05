Donauwörth

Edeka schließt Birkenhof-Fleischwerk in Donauwörth

Das Birkenhof-Fleischwrk in Donauwörth stellt bald die Produktion ein und wird geschlossen. Was aus den rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird, ist derzeit noch offen.

Plus Bald wird die Produktion eingestellt und zum Jahresende macht die Großmetzgerei in Donauwörth endgültig zu. Was sind die Gründe und was wird aus den 80 Beschäftigten?

Von Barbara Würmseher

Nach außen hin läuft der Betrieb im Donauwörther Birkenhof-Werk wie eh und je: Kochwurst, Brühwurst, Schwarzgeräuchertes, Paprikabauch, Leberwurst und andere Fleisch- und Wurstwaren mehr werden für Supermärkte wie Edeka und Netto produziert und nach Südbayern ausgeliefert. Zehn bis 15 Tonnen täglich. Doch hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Die Großmetzgerei im Gewerbegebiet in der Werholzstraße, eine Tochter der Südbayerischen Fleischwaren GmbH und Edeka Südbayern mit Zentrale in Ingolstadt, geht in ihren Endspurt. Ende Oktober wird die Produktion eingestellt und zum Jahresende wird das Werk geschlossen.

Schon am 10. April teilte die Konzernführung den rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diesen Beschluss in einer Betriebsversammlung vor Ort mit und hinterließ bei ihnen Fassungslosigkeit. "Ein Schock war diese Nachricht definitiv für uns alle", sagt Betriebsratsvorsitzende Johanna Schmid auf Anfrage unserer Redaktion. "Die Nachricht kam für den größten Teil der Belegschaft völlig unerwartet. Als Betriebsrat stehen wir natürlich hinter den Kolleginnen und Kollegen und wollen das Ganze bestmöglich für sie abwickeln." Weiter möchte sich Johanna Schmid nicht äußern.

