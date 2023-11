Glatteis bringt Autofahrer auf der B2 ins Schleudern

Der 27-Jährige aus Donauwörth prallt mit seinem Wagen gegen die Leitplanken. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 20.000 Euro an.

Leichte Verletzungen erlitten zwei Beteiligte eines Unfalls, der am Samstag gegen 3.20 Uhr auf der B2 passierte. Laut Polizeiangaben war ein 27-jähriger Autofahrer aus Donauwörth auf der Bundesstraße in Richtung Nördlingen unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Parkstadt aufgrund Glätte ins Schleudern geriet. Zunächst kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit den Leitplanken auf beiden Seiten der Fahrbahn. Die Airbags des Fahrzeugs lösten aus. Der Fahrer und die 27-jährige Beifahrerin aus Donauwörth wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)