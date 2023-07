Donauwörth

Leerstand in Donauwörth: Auch Schuh Schmid macht dicht

Plus Die Schilder sagen es bereits seit Tagen, jetzt äußert sich die Schmid GmbH auch selbst zu der Schließung. Daneben müssen noch zwei weitere Betriebe ausziehen.

"Totaler Räumungsverkauf - Geschäftsaufgabe". Seit das leuchtend rote Schild vor wenigen Tagen vor den Eingangsbereich des Einkaufshauses Schmid in Donauwörth geschoben wurde, verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer: Nach Tchibo verlässt auch das Augsburger Unternehmen in absehbarer Zeit die Innenstadt. "Ich war geschockt", sagt eine Mitarbeiterin auf Nachfrage unserer Redaktion. Und nicht nur sie. Denn neben dem Bekleidungsgeschäft müssen nun auch zwei weitere Unternehmen ihre Räume verlassen.

Dass ausgerechnet Schmid seine Geschäftsaufgabe bekannt gibt, scheint zunächst verwunderlich. Eigentlich befindet sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Augsburg, das insgesamt mehr als 50 Filialen in Süddeutschland betreibt, seit Jahren auf Expansionskurs, eröffnete erst im vergangenen Jahr eine Filiale in Giengen. Woran scheitert es also in Donauwörth?

