Donauwörth

vor 18 Min.

Radler brausen viel zu schnell durch die Fußgängerzone – und werden zur Kasse gebeten

Radfahrerkontrolle in der Fußgängerzone in Donauwörth: Die Polizei stoppte zahlreiche Frauen und Männer, von denen viele zu schnell waren.

Plus Bei einer Kontrollaktion kassiert die Polizei in Donauwörth zahlreiche Radfahrer ab, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten.

Von Wolfgang Widemann

In flottem Tempo rollt ein junger Mann auf seinem Fahrrad durch das Rieder Tor. Im nächsten Moment ruft Stephan Roßmanith: "Stopp!" Der Radler muss stark abbremsen, damit er rechtzeitig vor dem Polizisten anhalten kann. Warum er dessen Aufmerksamkeit erregt hat, das ist dem Mann augenscheinlich ein Rätsel. Er sei viel zu schnell gewesen, habe sich in der Fußgängerzone nicht an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit gehalten, hält ihm der Hauptkommissar vor. Ein Verwarnungsgeld von 15 Euro sei deshalb fällig. "Was?" Der Radfahrer verliert beinahe komplett die Fassung, Wortreich weigert er sich, die Strafe an Ort und Stelle zu zahlen. Das ist kein Einzelfall an diesem Donnerstagmorgen mitten in Donauwörth.

Die Polizei ist anlässlich eines Aktionstages gleich mit einem halben Dutzend Beamtinnen und Beamten auf der Riedinsel präsent. Denn zu viel ist im vergangenen Jahr passiert. Fünf von neun Unfalltoten im Donau-Ries-Kreis waren Radfahrer. Seit Jahren gehen bei der Inspektion und im Rathaus Beschwerden von Passanten, Anwohnern und Gewerbetreibenden ein, wonach Radler rücksichtslos auf Straßen und Gehwegen unterwegs sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen