Auto kracht in Riedlingen gegen Fahnenmasten

Ein 50-Jähriger verliert in Riedlingen die Kontrolle über sein Auto. Der Schaden bei dem Unfall ist beträchtlich.

Weil er offenbar zu schnell war, hat ein Autofahrer am Samstag in Riedlingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 50-Jährige, der auf der Joseph-Gänsler-Straße in Richtung Kaiser-Karl-Straße unterwegs war, um 17 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen. Der prallte gegen einen Fahnenmasten und schleifte diesen einige Meter mit. An dem Pkw entstand ein massiver Schaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro. Unter anderem waren die beiden linken Reifen platt.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden am Mast beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. (AZ)