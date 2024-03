Rückläufige Besucherzahlen: Neue Ideen für Donauries-Ausstellung gefordert

Plus Messe schaffte 2023 das Ziel von 50.000 Besuchern nicht. Der Wirtschaftsausschuss spricht über Verbesserungen. Auch die Marke Donauries soll vorangetrieben werden.

Über aktuelle Projekte des Wirtschaftsförderverbandes Donauries zur Fachkräftesicherung unterrichteten Klemens Heininger und Laura Turbany von der Stabsstelle für Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit den Wirtschaftsausschuss des Kreistags. Ziel sei es in erster Linie, mit unterschiedlichen Aktionen die Attraktivität des Landkreises als Wohn- und Arbeitsraum darzustellen.

Dazu gehörten unter anderem Betriebserkundungen für Schülerinnen und Schüler, das Label Top-Arbeitgeber, überregional geschaltete Anzeigen und Plakataktionen sowie eine breite Präsenz in den sozialen Medien. Hinzu kämen Workshops und Vorträge für kleinere und mittlere Unternehmen. Auch bei Kultur- und Sportveranstaltungen beteilige sich der Wirtschaftsförderverband mitunter durch Sponsoring, um den Landkreis als Marke noch sichtbarer zu machen, wie Heininger und seine Kollegin erklärten.