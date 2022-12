Schnee und Glätte: Zahlreiche Unfälle im Bereich der B2

Heftige Schneefälle und Glätte haben im Bereich Donauwörth zu vielen Unfällen im Tagesverlauf des Mittwochs geführt. Die Einsatzkräfte haben aktuell alle Hände voll zu tun.

In der Tat sei einiges los, teilt die Polizeiinspektion Rain auf Nachfrage der Redaktion am Mittwochnachmittag mit – so viel, dass es derzeit noch gar kein umfassendes Lagebild gibt. Zahlreiche Unfälle seien vor allem im Bereich der Bundesstraße 2 passiert, allesamt "witterungsbedingt", wie die PI Rain weiter berichtet. Teils sind die Streifenwagen noch unterwegs und suchen von der Straße abgekommene Fahrzeuge.

Glätteunfälle: Alles andere als ruhig in der Region rund um Donauwörth

Dass es "alles andere als ruhig" zugeht auf den Straßen in der Region, bestätigt indes die Polizeiinspektion Donauwörth. Viele Streifenwagen sind im Dauereinsatz. Ein Unfallschwerpunkt sei die B2, "und zwar in beiden Richtungen" im Bereich zwischen den Ab- und Auffahrten Bäumenheim-Süd und -Nord. Unter anderem sei ein Lastwagen von der Straße abgekommen. In beide Fahrtrichtungen bildeten sich teils lange Rückstauungen.

