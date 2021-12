Schon wieder ein Geisterfahrer auf der B2 bei Donauwörth

Erneut war ein Autofahrer auf der Bundesstraße 2 in Höhe Donauwörth auf der falschen Spur unterwegs. Was die Polizei sagt.

Immer wieder werden Fahrzeuge beobachtet, die entgegen der Fahrtrichtung zur und auf der Schellenberg-Umgehung bei Donauwörth unterwegs sind. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr meldete erneut ein Verkehrsteilnehmer einen Geisterfahrer auf diesem Streckenabschnitt der B2. Wie PI-Leiter Thomas Scheuerer auf Anfrage unserer Redaktion sagt, hatte sich ein Autofahrer falsch eingefädelt und war auf der Spur, die in nördliche Richtung (also Richtung Nördlingen) führt unterwegs, allerdings nach Süden, also Richtung Augsburg.

Die Polizei konnte den Geisterfahrer auf der B2 nicht feststellen

Ein anderer Autofahrer meldete die Situation der Polizei, die den Falschfahrer allerdings nicht mehr feststellen konnte. Er muss die B2 bereits wieder verlassen haben, als die Beamten dort eintrafen. An welcher Stelle der Geisterfahrer sich falsch eingefädelt hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wahrscheinlich scheint aber aus Sicht der Polizei das Berger Kreuz zu sein. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht.

