"Schüler experimentieren": Rangordnung entscheidet bei Pferden übers Futter

Plus Drei Schülerinnen des Gymnasiums Donauwörth haben die Rangordnung von Pferden untersucht. Sie haben Erkenntnisse über das Fressverhalten in der Herde gewonnen.

Die drei Freundinnen Lale Servi, Klara Wünsche (beide elf Jahre alt) und Linn Motullo (13 Jahre alt) haben eine große Gemeinsamkeit: Sie mögen Pferde. Zwei von ihnen reiten sogar auf dem Schwabhof in Genderkingen. Dieser war Schauplatz ihres Projekts für "Schüler experimentieren". Die Schülerinnen des Gymnasiums Donauwörth haben dort die Rangordnung der Pferde auf der Koppel beobachtet und auch, wie sich diese auf das Fressverhalten auswirkt.