Unfallflucht auf Parkplatz von Ärztezentrum in Donauwörth

Die Polizei bittet nach einem Unfall in Donauwörth einen Zeugen, der einen Zettel hinterlassen hat, sich zu melden.

Auf dem Parkplatz des Ärztezentrums Maximilium in Donauwörth hat eine Autofahrerin oder ein Autofahrer am Dienstag gegen 9.35 Uhr einen Unfall verursacht, sich jedoch aus dem Staub gemacht. An dem Wagen ( VW i3) des Opfers entstand laut Polizei ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro.

Unfallflucht in Donauwörth: Polizei sucht Zeugen

Ein Zeuge beobachtete die Karambolage und hinterließ einen Zettel am Pkw der Geschädigten, machte jedoch zur eigenen Person keine Angaben. Weil hinsichtlich des auf dem Papierstück notierten Kfz-Kennzeichens weitere Ermittlungen nötig sind, bittet die Polizeiinspektion Donauwörth den Zeugen, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (dz)