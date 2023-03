Bei der Volkshochschule Donauwörth herrscht vorsichtige Zuversicht

Plus Das Interesse an den Angeboten der Volkshochschule Donauwörth nimmt wieder zu. Wie sich die Vhs aus der pandemiebedingten Krise heraus gearbeitet hat.

Hat Corona seinen Schrecken verloren? Beim Blick auf die Entwicklung der Volkshochschule Donauwörth (Vhs) und ihrer acht Außenstellen stellt sich bei den Verantwortlichen Entspannung ein. Steigende Teilnehmerzahlen, entsprechend höhere Kurserlöse und - wie es Geschäftsführerin Gudrun Reißer beschreibt - „eine regelrechte Aufbruchstimmung“ war schon im Vorjahr zu verspüren. Ein Trend, der sich offenbar fortsetzt.

„Wir kommen wieder in ruhigeres Fahrwasser“, erklärte Landrat Stefan Rößle als Kuratoriumsvorsitzender in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Finanziell habe man die Krise „weitgehend unbeschadet“ überstanden, was ein wesentlicher Verdienst von Vhs-Geschäftsführerin Gudrun Reißer gewesen sei, die „immer schnell auf sich ständig verändernde Situationen“ reagiert hätte.

Die Kommunen halten sich zurück bei den Zuschüssen an die Vhs

Auch 2023 könnte eigentlich ähnlich erfolgreich für die Bildungseinrichtung werden, aber die Kommunen als bedeutender Zuschussgeber zeigten sich zurückhaltend. Der Landkreis, so Rößle, sei bei seiner Förderzahl geblieben. Sein Appell an seine Mitstreiter in der Kommunalpolitik: „Die Zuschüsse nicht zu reduzieren.“

Nach 20 Jahren als Vize-Vorsitzender der Volkshochschule Donauwörth schied Franz Eberle aus dem Gremium aus. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Die Auszeichnung verliehen Kuratotoriums-Vorsitzender Landrat Stefan Rößle (links) und Vorsitzender Paul Soldner. Foto: Helmut Bissinger

Schatzmeister Günther Treimer musste zugeben, sich „verschätzt“ zu haben. Er hatte mit einem Jahresfehlbetrag von 40.000 Euro gerechnet, letztlich bilanzierte er einen Überschuss von 65.000 Euro. Er freute sich über den Anstieg der Teilnehmerzahlen. Seine Bilanz schließt für 2022 mit 1,12 Millionen Euro ab. Treimer will aber vorsichtig bleiben, für das laufende Jahr rechnet er mit einem Minus von 5000 Euro. „Das entspricht unserer Linie“, untermauerte Vorsitzender Paul Soldner. Man wolle die Teilnehmergebühren nicht erhöhen, wisse man doch über die angespannten Finanzsituationen jener Menschen, die bei der Vhs dazu lernen wollen oder die Einrichtung auch als einen Ort der Begegnung schätzen.

Soldner: 12 Prozent können kaum oder nicht lesen und schreiben

Soldner holte weit aus und erinnerte daran, dass immer hoch 6,2 Millionen Menschen (oder 12,1 Prozent) der erwerbsfähigen Menschen „nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben können“. Dass die einmal erworbenen Kenntnisse gerade in der beruflichen Ausbildung nicht ewig reichen, „dieses Wissen ist mittlerweile Allgemeingut“. Das verdeutliche die Wichtigkeit der Erwachsenenbildung. Der Bildungsauftrag für die Volkshochschulen sei nicht von ungefähr in der Bayerischen Verfassung festgeschrieben.

Der unerwartete Überschuss ermögliche, zurückgestellte Investitionen zu tätigen. So sollen neue Tablets gekauft, Beamer und Tische angeschafft werden. „Wir wollen Bildung für alle Bevölkerungsgruppen und Altersstrukturen ermöglichen“, ergänzte Geschäftsführerin Gudrun Reißer. Zwar habe man nicht die Anmeldezahlen von 2019 erreicht, aber die Zuversicht sei vorhanden, zumal die Entwicklung bei anderen Volkshochschulen identisch sei.

Fokus auf Sprache bei der Volkshochschule Donauwörth

Wo aber liegen die Schwerpunkte der Lehrgangstätigkeit? Eine herausragende Rolle kommt den Grundlagensprachkursen für Menschen aus der Ukraine und anderen Migranten (Reißer: "insgesamt sechs Integrationskurse") zu. Die Nachfrage sei exponentiell so gestiegen, dass die Kapazitäten voll ausgeschöpft seien. Es fehle insbesondere an Räumlichkeiten. Gestiegen sei auch die Nachfrage nach Einbürgerungstests, vor allem aus Osteuropa. Reißer: „Wir sind auf Monate ausgebucht“.

Reißer wies darauf hin, dass die Vhs mit verschiedenen Institutionen zusammenarbeite, wie etwa mit der AOK Donau-Ries in Sachen betriebliches Gesundheitsmanagement. Sie führte den Sekretariatsführerschein ebenso an wie die Kurse für angehende Barber und Fahrzeugaufbereiter in der JVA Niederschönenfeld. „Einführung in den Aktienhandel“ sei indes einer der begehrtesten Kurse.

Reißer wie auch Soldner betonten, dass „wir eine sehr innovative Volkshoschule sind“: "Das sollte es den Kommunen wert sein, uns weiterhin stark finanziell zu unterstützen."

Nach 20 Jahren im Vorstand verkündete Karl Eberle derweil seinen Rückzug aus dem Gremium. Eberle wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Für ihn rückt Joachim Frank nach. Wiedergewählt wurden für drei Jahre Vorsitzender Paul Soldner, Schatzmeister Günther Treimer, Schriftführer Günter Schwendner und als Revisoren Franz Haselmayr und Gerhard Stitz.