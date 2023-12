Zwei Kinderärzte in Donauwörth hören auf: Bisher gibt es keine Nachfolger

Plus Albert Baier und Petra Mussar verlassen die Kinderarztpraxis im Frühjahr 2024. Wie es weitergeht, ist unklar. Müssen Eltern im Kreis Donau-Ries einen Mangel fürchten?

Es ist eine Nachricht, die sich wie ein Lauffeuer verbreitet, durch WhatsApp-Gruppen und Wartezimmer wandert: Mit Albert Baier und Petra Mussar verlassen bald zwei Kinderärzte das Maximilium in Donauwörth. Zurück bleiben ihre beiden Kollegen. Was bedeutet das für die kindermedizinische Versorgung im Landkreis – und für die Praxis?

"Es wird natürlich enger", sagt Dr. med. Wolfgang Beck, neben Katharina Ehrenberg einer der beiden verbleibenden Kinderärzte in Donauwörth. Er bestätigt, dass seine beiden Kollegen zum April 2024 die Praxis verlassen. Warum sie gehen, dazu wollen weder er noch Baier selbst sich äußern. Fest steht aber, dass die Praxis weiter existiert. Wie die entstehenden Defizite ausgeglichen werden, sei noch nicht endgültig entschieden, so Beck weiter. "Die Patienten werden es aber rechtzeitig erfahren."