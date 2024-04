Zwei Verletzten und hoher Schaden bei Unfall auf Südspange

Auf der B16 bei Donauwörth hat es am Donnerstag kräftig gekracht. Zwei Autos stießen zusammen.

Auf der Südspange ( B16) bei Donauwörth hat sich am Donnerstag im Bereich der Anschlussstelle der Industriestraße am Airbus-Werk ein Unfall ereignet. Bei diesem entstand hoher Schaden. Zwei Personen erlitten Verletzungen.

Das Unglück geschah um 13.40 Uhr. Nach Auskunft der Polizei wollte ein 26-Jähriger mit seinem Auto von der Abfahrtsschleife der Industriestraße nach links auf die B16 in Richtung Riedlingen einbiegen. Dabei missachtete der junge Mann die Vorfahrt eines von links nahenden Pkw, den eine 68-Jährige steuerte. Diese konnte nicht mehr reagieren und prallte mit ihrem Wagen frontal in die Fahrerseite des abbiegenden Autos.

Aufgrund eines automatischen Notrufs (E-Call) aus einem der beteiligten Fahrzeuge rückten zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte an. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand an beiden Pkw jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Der Rettungsdienst brachte die beiden Beteiligten ins Krankenhaus. Dort stellten sich laut Polizei die Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus.

Die Beamten zeigten den 26-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung an. Weil die Bundesstraße eine gewisse Zeit gesperrt werden musste, kam es zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)