Kita Burgblick: Mehr Platz für Harburgs Kinder

Plus Rund ein Jahr nach Planungsstart ist der eine Million Euro teure neue Anbau der Kita "Burgblick" in Harburg fertig. Bei der Einweihung macht Bürgermeister Christoph Schmidt deutlich: Der Betreuungsbedarf ist hoch.

Im Sommer des vergangenen Jahres erst durften sich die Verantwortlichen der Kindertagesstätte "Burgblick" in Harburg über einen Ausbau für die Kita-Kinder freuen. Nun folgte Erweiterung Nummer zwei. Am vergangenen Freitag wurden die eine Million Euro teuren neuen Räume offiziell eingeweiht. 50 weitere Kinder sollen darin Platz finden.

Von einem "straffen Zeitplan" sprach Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt. Erste Planungen für den zweiten Anbau begannen im März 2023 - und eigentlich sollten die Bauarbeiten zu Ostern dieses Jahres abgeschlossen sein. Doch andauernder Frost im Winter verzögerte den Baubeginn, berichtete Schmidt. Nichtsdestotrotz lobte er die Zusammenarbeit aller Beteiligen in Harburg - denn als es dann losgehen konnte, habe alles "sehr gut und reibungslos funktioniert".