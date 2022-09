17-Jähriger wird bei Unfall bei Fünfstetten mit dem Moped schwer verletzt

Ein junger Mopedfahrer wird bei einem Unfall auf der Straße zwischen Fünfstetten und Flotzheim schwer verletzt. Er landet mit seiner Maschine im Straßengraben.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Fünfstetten und Flotzheim hat sich am Donnerstag, 8. September, ein schwerer Unfall ereignet. Ein 61-jähriger Autofahrer wollte 500 Meter außerhalb von Fünfstetten nach links auf einen Acker einbiegen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei blinkte der 61-Jährige auch ordnungsgemäß. Ein nachfolgender 17-jähriger Mopedfahrer nahm das wohl nicht wahr, dass der Autofahrer abbiegen wollte und überholte das Auto.

Schwer verletzter Jugendlicher wird ins Krankenhaus gebracht

Obwohl der Jugendliche eine Notbremsung machte, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er prallte frontal in die linke Heckseite des Autos und wurde zu Boden geschleudert. Seine Maschine kam im Straßengraben zum Liegen. Der 17-Jährige wurde per Rettungswagen schwer verletzt in die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth eingeliefert. Sein Moped wurde abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Gegen beide Unfallbeteiligte wurde vonseiten der Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)