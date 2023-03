Fünfstetten

Auto streift geparkten Pkw: 3000 Euro Schaden

In Fünfstetten passt ein Autofahrer am frühen Morgen nicht auf. So kommt es zu einem Unfall.

Ein junger Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen in Fünfstetten einen Unfall verursacht. Laut Polizei fuhr der 20-Jährige um 5.30 Uhr mit seinem Wagen in der Bahnhofstraße mit zu geringem Abstand an einem geparkten Pkw vorbei. Diesen streifte der Wagen an der Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Die Polizei sorgte für einen Personalienaustausch unter den Unfallbeteiligten und verwarnte den 20-Jährigen gebührenpflichtig. (AZ)

