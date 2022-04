"Seltsame" Altreifenentsorgung bei Fünfstetten

Bei diesem Einsatz bei Fünfstetten haben die Beamten wohl nicht schlecht gestaunt: Ein Unbekannter wollte alte Reifen loswerden – und auf eine kuriose Art.

Einem kuriosen Fall von illegaler Altreifenentsorgung bei Fünfstetten geht derzeit die Donauwörther Polizei nach. Laut Angabe der Beamten ist ein bislang Unbekannter im Zeitraum zwischen dem 20. April um 18 Uhr und 7 Uhr des Folgetages die Ortsverbindungsstraße von Fünfstetten Richtung Otting entlang gefahren. Dabei entsorgte der Täter insgesamt 60 Altreifen, beginnend an der Stelle, an der der Zulauf zur "Schwalb" die Straße kreuzt bis hin zum Rettungspunkt 510 (Höhe Waldstück "Bärtschlag").

Über zwei Kilometer verteilte der Unbekannte die Reifen in 25-Meter-Abständen

Als "auffällig seltsame Tatsache" beschreiben die Beamten die Entsorgung und Art der Reifen: Der Täter legte die Autoreifen auf einer Länge von zwei Kilometern in regelmäßigen Abständen von jeweils circa 25 Meter. Kurioserweise haben sämtliche Reifen zudem ein Restprofil von weit mehr als der mindestens geforderten 1,6 Millimeter und keiner der in Augenschein genommenen Reifen war älter als sieben Jahre – die Reifen wären damit eigentlich noch einsatzfähig. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich an die Polizeiinspektion Donauwörth wenden sollen. (AZ)