Unfall: Auto prallt gegen Traktor und landet auf Leitplanke

Bei Fünfstetten stoßen ein Pkw und ein Schlepper zusammen. Der Schaden in beträchtlich. Feuerwehr im Einsatz.

Ordentlich Sachschaden entstanden ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Kreisstraße bei Fünfstetten. Dort stieß ein Auto mit einem Traktor zusammen.

Nach Angaben der Polizei wollte eine 34-Jährige mit ihrem Pkw einen Traktor überholen, den ein 71-Jähriger steuerte. Der bog jedoch in diesem Moment nach links auf einen Feldweg in Richtung Kläranlage ab. Die Frau prallte mit ihrem Wagen gegen den Schlepper, schleuderte nach links und landete auf der Leitplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dadurch wurde der Unterboden des Autos demoliert. Folge: Es liefen etwa sechs Liter Motoröl in die angrenzenden Grünflächen aus.

Die Leitstelle beorderte die Freiwillige Feuerwehr Gosheim zur Unfallstelle, um das Öl zu binden und zu entsorgen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf an die 30.000 Euro. (AZ)