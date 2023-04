Unfall mit Holztransporter bei Fünfstetten geht glimpflich aus

Bei Fünfstetten kam ein Holztransporter am Freitag ins Schleudern und verlor dabei seine Fracht. Da sonst keine Autos unterwegs waren, wurde niemand verletzt.

Am Freitag ist ein Holztransporter bei Fünfstetten ins Schleudern gekommen und hat dabei auch Teile seiner Fracht verloren. Wie die Polizei meldet, fuhr ein 50-Jähriger mit dem Transporter auf der Kreisstraße DON 20 von Wemding aus kommend in Richtung Sulzdorf. Kurz vor Fünfstetten kam der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann aus bislang noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts ins Bankett. Dabei touchierte er die Leitplanke.

Lkw gerät durch Gegenlenken ins Schleudern

Durch Gegenlenken geriet der Lkw mit Anhänger ins Schleudern und kam rund 200 Meter weiter erneut nach rechts ab. Der Anhänger rutschte mit der Hinterachse in den Graben. Durch die Schräglage des Anhängers gerieten auch die Baumstämme auf der Ladefläche ins Rutschen, durchbrachen die seitlichen Stützen und flogen von der Ladefläche.

Baumstämme geraten teilweise auf die Fahrbahn

Der 50-Jährige konnte das Gespann noch abfangen und brachte den Lkw auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Baumstämme kamen in einer angrenzenden Böschung und zum Teil auf der Fahrbahn zum Liegen. Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt kein weiterer Fahrzeugverkehr im unmittelbaren Bereich der Unfallstelle unterwegs. Beim Unfall wurde die Leitplanke sowie mehrere Verkehrsschilder und Leitpfosten beschädigt. Außerdem entstand Flurschaden. Der Holztransporter wurde am Fahrzeug und am Anhänger erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)