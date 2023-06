Unfallflucht mit landwirtschaftlichem Gespann vor Fünfstetten

Um einem Anhängergespann auszuweichen, lenkt ein Autofahrer bei Fünfstetten zu stark nach rechts und beschädigt seinen Pkw. Die andere Person fährt weiter.

Am Steuer seines Toyotas ist ein 50-Jähriger am Dienstag auf der Staatsstraße 2214 von Wemding kommend unterwegs gewesen. Auf seiner Fahrt Richtung Monheim kam ihm im Bereich der Kurve am Asbacherhof um 17.20 Uhr ein landwirtschaftliches Gespann entgegen. Das mit einer Anhängerladung Heuballen beladene Fahrzeug fuhr Polizeiangaben zufolge so weit links, dass der Pkw-Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Bei seinem Ausweichmanöver kam der 50-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen schleuderte in der Folge den benachbarten Abhang hinunter und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der andere Verkehrsteilnehmer mit dem Gespann beendete seine Fahrt aber nicht, wodurch er seine gesetzlichen Pflichten verletztet. Der Toyota-Fahrer blieb laut Polizei zwar unverletzt, es entstand aber ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro an seinem Pkw.

Die Polizeibeamten leiteten daher ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannte Person mit dem Heu-Anhänger ein. Sie steht unter dem Verdacht, sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt zu haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer oder der Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

