Michael Knötzinger wechselt als Co-Trainer zum SV Wörnitzstein-Berg

Plus Der Verein verstärkt sich im Sommer mit dem 28-jährigen Regionalliga-Spieler. Wie der Kontakt zustande kam und was die aktuelle Situation beim TSV Rain damit zu tun hat.

Der SV Wörnitzstein-Berg plant weiter für die Fußball-Saison 2023/24 und hat nun seinen neuen spielenden Co-Trainer verkündet. Es ist Michael Knötzinger, der bislang noch für den Regionalligisten TSV Rain seine Fußballschuhe schnürte. Der 28-Jährige hat gleich mehrere Gründe zur neuen Spielzeit, zum Bezirksligisten zu wechseln.