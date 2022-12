Fußball-Regionalliga

17:20 Uhr

Der TSV Rain will sich weiter von der Abstiegszone absetzen

Plus Der TSV Rain geht mit Schwung und Vorfreude in das letzte Spiel vor der Winterpause. Gegner Illertissen steckt dagegen tief in der Krise.

Von Fabian Kapfer

Einmal muss der TSV Rain in dieser Saison noch einmal in der Fußball-Regionalliga ran, bevor es in die verdiente Winterpause geht. Am Samstag gastiert die Elf von Martin Weng beim FV Illertissen (Anpfiff 14 Uhr). Während Rain nach dem Sieg in der Vorwoche über den 1. FC Nürnberg II auf Nichtabstiegsrang 13 steht, ist Gegner Illertissen auf dem 18. Tabellenplatz. Von der Abstiegszone möchten sich die Blumenstädter dagegen weiter absetzen.

