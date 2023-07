Wörnitzstein ist mit einem Punkt „mehr als gut bedient“

Plus SV Wörnitzstein-Berg spielt 1:1 gegen Griesbeckerzell. Schwerer wiegen zwei Rote Karten. Der TSV Rain II siegt, der SV Holzkirchen bleibt in der Bezirksliga punktlos.

Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage, das ist die Bilanz der drei Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Donau-Ries. Während Rain II die weiße Weste wahrte, musste sich Wörnitzstein mit einem 1:1 begnügen und Aufsteiger Holzkirchen konnte erneut nicht punkten.

SV Wörnitztstein-Berg – SC Griesbeckerzell 1:1 (0:0). „Am Ende sind wir mit dem Punkt mehr als gut bedient“, fand SVW-Spartenleiter Michael Schmidbaur nach Schlusspfiff der Partie des SV Wörnitzstein-Berg gegen den SC Griesbeckerzell. Circa 250 Zuschauer sahen über lange Strecken ein Bezirksligaspiel, das durch viele Zweikämpfe und Ballverluste geprägt war. Nach 13 Minuten jubelten zum ersten Mal die Gäste, doch der Linienrichter hob zu Recht die Fahne, Abseits. Nach 20 Minuten dann die nächste Chance für die Gäste. Torjäger Dominik Kinzel schlenzte den Ball knapp am langen Eck vorbei. Die Wörnitzsteiner hatten in der 26. Minute ihre erste Torchance, doch Blerand Kurtishajs Abschluss konnte noch geklärt werden. Nach einer halben Stunde schloss Daniel Habersatter ab und wurde dabei gefoult. Den fälligen Strafstoß durch Michael Knötzinger hielt jedoch Florian Hering. Jetzt war es ein offenes Spiel. Vor der Halbzeit setzte Kinzel einen Freistoß ans Lattenkreuz.