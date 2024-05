Fußball

Wörnitzstein will das beste Heimteam der Bezirksliga werden

Plus Während Wörnitzstein gegen Neuburg nur Luxusprobleme hat, kämpft der TSV Rain II noch um den Klassenerhalt. Doch Gegner Günzburg hat einen starken Torjäger.

Nach fünf Siegen in Serie hat der SV Wörnitzstein-Berg das große Ziel, gegen den Tabellennachbarn Neuburg die Fußball-Saison als bestes Heimteam der Bezirksliga abzuschließen. Dafür benötigt die Bobinger-Elf erneut einen Dreier. Für den TSV Rain II geht es darum, den Abstiegsrelegationsrang zu sichern. Doch Gegner Günzburg hat einen vielleicht entscheidenden Trumpf.

SV Wörnitzstein-Berg – VfR Neuburg (Samstag, 15.30 Uhr). 15 Punkte holte der SV Wörnitzstein-Berg aus den vergangenen fünf Spielen. Und damit das Maximum. Platz drei ist längst fix und trotzdem hat der SVW noch die Motivation den seinen großartigen Lauf auch in den letzten beiden Spielen fortzusetzen. Gegner ist am Samstag im Donauwörther Stauferpark der Tabellenvierte Neuburg, der aus den letzten fünf Partien mit zehn Punkten ebenfalls stark unterwegs ist. „Wir wollen die Serie daheim ausbauen. Mit einem Sieg wäre es möglich, noch die beste Heimmannschaft der Saison zu werden. So oder so, wir wollen die drei Punkte“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW.

