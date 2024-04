Genderkingen

Heiraten in Dirndl und Lederhosen: Das sind die Trends

Heiraten in Tracht ist voll im Kommen – jedoch nicht in Weiß, wie Britta Hirschinger weiß. Modern sind Pastellfarben wie Mint, bei den Männern ist Grau im Trend.

Plus Seit einigen Jahren ist das Heiraten in Tracht wieder stark im Kommen. Bei Lechtaler Dirndl & Tracht zeichnet sich ein starker Trend für das Hochzeitsoutfit ab.

Von Lara Schmidler

Zu Volks- und Feuerwehrfesten gehören sie inzwischen wieder genauso dazu wie die Maß und der Steckerlfisch, aber auch auf Hochzeiten sind sie längst en vogue: das klassische Dirndl und die zünftige Lederhose. Zahlreiche Paare entscheiden sich bei der Frage nach dem Outfit auf der standesamtlichen Trauung wieder für die Tracht. Verkäuferin Britta Hirschinger von Lechtaler Dirndl & Tracht in Genderkingen erklärt, wo der Trend aktuell hingeht und worauf die Hochzeitsgäste bei der Wahl ihrer Kleidung achten können.

Seit acht Jahren arbeitet Hirschinger in dem Trachtengeschäft und hat dabei einige Trends kommen und gehen sehen. Den in Richtung Hochzeit in Dirndl und Lederhose beobachtet sie schon länger, wie sie erzählt. "Vor drei bis vier Jahren ist das verstärkt losgegangen, und es wird Jahr für Jahr immer mehr." Als einen möglichen Faktor für diese Entwicklung sieht Hirschinger die Beliebtheit, der sich die Tracht auf Volksfesten erfreut. "Bei uns kommen viele, die auf dem Plärrer in Augsburg waren, und sagen, dass man richtig auffällt, wenn man keine Tracht trägt." Das Dirndl sei einfach wieder im Kommen, werde von Influencern auf der Wiesn propagiert und könne zu verschiedensten Anlässen getragen werden – eben auch zur Hochzeit.

