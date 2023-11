Genderkingen

vor 32 Min.

Kann sich in Genderkingen eine Techno-Party etablieren?

Plus Eine Veranstaltungsfirma legt dem Gemeinderat ein Konzept für ein zweitägiges Musik-Ereignis vor, das jährlich auf dem Flugplatz-Gelände stattfinden soll. Es gibt Bedenken.

Von Adalbert Riehl

Wird sich ein weiteres Event im Umfeld des Rudolf-Grenzebach-Flugplatzes etablieren? Die Frage richtet sich an den Rat der Lechgemeinde, der in öffentlicher Sitzung informiert wurde. Eric Simanowski jedenfalls ist überzeugt vom Konzept eines „Electric Airport Festival“, das er nicht nur als „Zwei-Tages-Fliege“ am 30. und 31. August 2024 ausrichten will, sondern in den Folgejahren wiederholt werden soll.

Ausführlich legte er dem Gemeinderat seine Motivation für den Standort Genderkingen und einen Plan für die konkreten Aktionszonen vor. Die Startbahn ist ebenso wenig einbezogen wie der ganze Bereich südlich der Gaststätte. Die Motorflugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen als Flugplatzbetreiber halte sich aus der Entscheidung für oder gegen das Festival heraus, berichtete Bürgermeister Leonhard Schwab. Einflussmöglichkeiten hätte der Verein durch die Besitz- beziehungsweise Pachtverhältnisse.

