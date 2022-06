Mehrere Tonnen Kartoffeln versperren nach Unfall die Kreisstraße

Mehrere Tonnen Kartoffeln auf der Fahrbahn zwischen Nordheim und Genderkingen legten am Montagnachmittag für zwei Stunden den Verkehr lahm. Wie es dazu kam.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizeiinspektion Rain: Mehrere Tonnen Kartoffeln haben am Montagmittag für zwei Stunden den Verkehr auf der Kreisstraße von Nordheim in Richtung Genderkingen lahmgelegt. Laut Angabe der Polizei fuhr ein Landwirt mit seinem Traktor und zwei Anhängern auf der Straße. Auf den Anhängern befanden sich circa zehn bis zwölf Tonnen Kartoffeln. Auf Höhe des Tierheims Hamlar platzte am hinteren Anhänger der hintere, linke Reifen. Teile des Reifens schlugen laut Auskunft der Beamten dann gegen die Verriegelung der Bordwand und öffneten diese. Dadurch verlor der Hänger die Hälfte seiner Ladung, die sich über die gesamte Straßenbreite verbreitete.

Unfall bei Genderkingen: Straße gesperrt

Um die Verkehrsbehinderung schnellstmöglich zu beseitigen, wurden ein Ersatzhänger und zwei Radlader organisiert, die die Kartoffeln von der Fahrbahn entfernten. Die Kreisstraße war für circa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Nordheim, Hamlar und Genderkingen leiteten den Verkehr um. (AZ)