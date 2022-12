Jugendfeuerwehren aus dem Jura absolvieren einen Wissenstest

215 Jugendliche aus dem Jura-Bereich stellen sich in Gunzenheim, Wittesheim und Otting einer schriftlichen und praktischen Prüfung. Das Interesse ist weiterhin groß.

In den vergangenen Wochen beschäftigte sich der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehren des Inspektionsbereichs Jura mit dem Wissenstest der bayerischen Jugendfeuerwehren, dessen Thema in diesem Jahr „Brennen & Löschen“ hieß und sich mit den grundlegenden Fragen der Brandbekämpfung befasste. Es ging unter anderem darum, Brände dabei in entsprechende Klassen einteilen zu können, damit man diese effektiv bekämpfen kann.

An drei Abnahme-Terminen in Gunzenheim, Wittesheim und Otting stellten sich insgesamt 215 Jungs und Mädels aus den Jugendgruppen der jeweils umliegenden Feuerwehren der Prüfung. Diese verlangte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem schriftlichen Test sowie einer praktischen Prüfung einiges ab. Je nach abzulegender Stufe steigerte sich dabei der Schwierigkeitsgrad des Wissenstests. Die Schiedsrichter stellte die Kreisbrandinspektion.

Jugendfeuerwehren: Die intensiven Vorbereitungen lohnten sich

Die intensiven Vorbereitungen gemeinsam mit ihren Betreuern lohnten sich für die Jugendlichen. Kreisbrandinspektor Heinz Mayr zeichnete die Feuerwehranwärter für die erfolgreiche Teilnahme mit bronzenen, silbernen oder goldenen Abzeichen samt Urkunden aus. Inspektionsjugendwart Markus Meyr freute sich über die gute Resonanz. Das Interesse der jungen Menschen an der Jugendfeuerwehr sei auch nach der Corona-Pandemie ungebrochen groß. Den Wissenstest legten in diesem Jahr 85 Neueinsteiger ab, die damit ihre Jugendfeuerwehr-Karriere begannen. Zur bestanden Prüfung gratulierten dem Feuerwehrnachwuchs neben den Vertretern der Kreisbrandinspektion auch die örtlichen Bürgermeister Martin Scharr ( Kaisheim) und Günther Pfefferer ( Monheim) sowie Zweiter Bürgermeister Herbert Löfflad (Otting). Diese dankten für das große Engagement.

Am Wissenstest nahmen Kräfte folgender Feuerwehren teil: Altisheim-Leitheim, Buchdorf, Daiting, Gosheim, Hafenreut, Harburg, Huisheim, Kaisheim, Monheim, Mündling, Otting, Rögling, Sulzdorf, Tagmersheim, Wemding, Wittesheim und Wolferstadt. (AZ)