Erster Heimerfolg für den TSV Bäumenheim

Für den TSV Bäumenheim hat es nun auch Zuhause mit einem Punktgewinn geklappt. 30:30 trennt sich das Team von Friedberg II. Danach sieht es zunächst nicht aus.

Jetzt ist für die Bäumenheimer Handballer auch in der Schmutterhalle der Knoten geplatzt! Im fünften Heimspiel gelang mit dem 30:30 gegen den TSV Friedberg II der erste Punktgewinn zu Hause, nachdem die Mannschaft Ende des vergangenen Jahres bereits auswärts erfolgreich gewesen war. Dabei lagen die Gastgeber zur Pause noch weit zurück.

In den ersten zehn Minuten verlief das Spiel gegen den Tabellennachbarn nahezu ausgeglichen. Die Gäste hatten spielerische Vorteile, legten jeweils einen Treffer vor. Doch bis zum 5:5 gelang den Bäumenheimern jeweils der Ausgleich. Dann folgte eine kleine Schwächephase der Gastgeber, die Friedberg zum 5:9 nutzte. Dann fingen sich die Bäumenheimer etwas, gestalteten die Partie wieder offener. Doch ab dem 10:15 nahm das Spiel dann einen aus TSV-Sicht weniger schönen Verlauf, denn die Hausherren verschliefen die letzten vier Minuten regelrecht. Jago Heinisch, der gegen Friedberg nicht nur als Spielmacher glänzte, sondern auch noch erfolgreichster Torschütze war, stellte auf 11:16 und 12:17. Doch dann erhöhten die Gäste innerhalb von 90 Sekunden zum 12:20 Pausenstand.

Taktik der Trainer des TSV Bäumenheim geht voll auf

Es gab nicht viele in der Halle, die noch an eine Wende in diesem Spiel glaubten. Die beiden Trainer Tarek Tayeh und Dennis Michalke änderten ihre Abwehr, stellten erstmals Lukas Hurle und Jonas Uhl in den Mittelblock. Und diese Taktik ging voll auf, die TSVler standen nun in ihrer Abwehr wesentlich sicherer.

Nach Wiederbeginn zeigte der TSV Bäumenheim ein völlig anderes Gesicht, der Spielverlauf wurde auf den Kopf gestellt. Die Mannschaft startete eine Aufholjagd, die Zuschauer riss es förmlich von ihren Sitzen. Gerade mal elf Minuten waren gespielt, da stand nur noch ein 21:23 auf der Anzeigetafel. Nach einer Auszeit konnten die Gäste ihre knappe Führung weiterhin behaupten. Doch der TSV kam näher. Schließlich gelang Dennis Ott nach knapp 54 Minuten der 27:27-Ausgleich. Friedberg legte dann das 27:28 und 28:29 vor, den Bäumenheimern gelang im Gegenzug der Ausgleich. Riesenjubel brandete in der Schmutterhalle auf, als „Chippo“ Ioja zwei Minuten vor dem Ende die erste Führung zum 30:29 gelang. Im nächsten Angriff konnte Friedberg per Strafwurf zum 30:30 ausgleichen. In der letzten Minute waren die Gastgeber im Angriff, doch die Gäste konnten den Siegtreffer erfolgreich verhindern. Am Ende überwog mehr die Freude über den gewonnenen Punkt, denn damit hatte nach diesem Spielverlauf eigentlich keiner mehr gerechnet.

TSV Bäumenheim: Markus Liehr und Yannik Scherer (im Tor) – Dennis Ott (3), Simon Lechner, Mark Krebs, Andreas Jung (6), Lukas Hurle (4), Jonas Uhl (2), Dominik Grob, Matthias Klement (2/1), Jago Heinisch (8), Udo Kasten und Silviu-Ciprian Ioja (5/2).

