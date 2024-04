Teamleistung des TSV Bäumenheim macht Hoffnung auf einen Punktgewinn

Die Handballer des TSV Bäumenheim sind bei der SG 1871 Augsburg/Gersthofen nahe dran am Remis, unterliegen aber 32:33.

Offensichtlich haben sich die Bäumenheimer Handballer vorm Gastspiel in Gersthofen wenige Chancen ausgerechnet. Anders ist der Verlauf der ersten neun Minuten der Bezirksoberliga-Partie kaum zu erklären. Die Gäste bekamen von der aggressiven SG-Abwehr ganz klar ihre Angriffsgrenzen aufgezeigt. Die Gastgeber ließen kaum Chancen zu, nutzten ihrerseits jede Chance zum schnellen Konter und lagen so nach neun Minuten mit 9:3 vorn. Dabei waren die Voraussetzungen vor dem Spiel wesentlich besser als bei den vergangenen Partien.

Anders als in den vergangenen Wochen konnten nun die Bäumenheimer Trainer Tayeh und Michalke fast aus dem Vollen schöpfen, da nahezu alle Spieler ihre Verletzungen auskuriert hatten. Doch angesichts des Rückstandes ging ein Ruck durchs Gästeteam, das sich nun aktiv am Spielgeschehen beteiligte. Die Abwehr vor Keeper Johannes Wittgen stand sicherer, vorne wurde druckvoller gespielt. Über 10:6 konnte der Rückstand bis auf 12:10 verkürzt werden. Augsburg/Gersthofen konnte zwar wieder auf 15:11 davonziehen, doch bis zur Pause waren die Bäumenheimer wieder auf 18:15 herangekommen.

TSV Bäumenheim holt den Rückstand auf

Zu Beginn der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber ihre Führung verteidigen, sie lagen bis zum 25:21 (42.) mit einer komfortablen Führung vorn. Doch den Bäumenheimern gelang es nun, durch ihre beiden Spielmacher Jago Heinisch und Simon Lechner in die Lücken der SG-Abwehr zu stoßen und ihre Mitspieler in Szene zu setzen. Dies konnten vor allem Matthias Klement und Andreas Jung nutzen. Die Gäste konnten den Rückstand Tor um Tor verkürzen, und Lukas Hurle stellte nach 46 Minuten erstmals den 26:25-Anschluss her.

In der Folgezeit liefen die TSV-Spieler einem knappen Rückstand hinterher, ließen sich aber nicht abschütteln. Nach 52 Minuten wurden die Bemühungen belohnt, denn Simon Lechner konnte zum 30:30 ausgleichen. Erneut Lechner traf zum 31:31 und nach dem abermaligen Rückstand auch zum 32:32-Ausgleich. Im nächsten Angriff gingen die Gastgeber wieder mit 33:32 in Führung. Noch 90 Sekunden Spielzeit.

Dann folgte eine klare Attacke gegen Matthias Klement, die nicht geahndet wurde, aber einen Ballverlust zur Folge hatte. Die Gastgeber spielten im Anschluss ihren Angriff herunter, scheiterten aber 15 Sekunden vor dem Ende an Keeper Hannes Wittgen. Jago Heinisch und Andreas Jung starteten zum Konter. Jedoch unterschätzte der Torwart die noch verbleibenden Zeit und versuchte mit einem sensationellen Wurf vom eigenen Tor, den Ausgleich zu erzielen. Der Gästekeeper konnte aber den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte lenken. Es war dennoch eine starke Mannschaftsleistung, die für das letzte Spiel durchaus Hoffnung macht auf noch einen Punktgewinn in dieser Saison.

TSV Bäumenheim: Johannes Wittgen und Yannik Scherer (im Tor) – Dennis Ott, Simon Lechner (4), Mark Krebs, Andreas Jung (10), Lukas Hurle (3), Jonas Uhl (1), Dominik Grob (1), Benedikt Strobel, Matthias Klement (8/6), Jago Heinisch (4), Udo Kasten und Marek Husty (1).