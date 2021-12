Auto kracht auf der B25 gegen die Leitplanke

Ein Mann aus Nördlingen verursacht auf der Bundesstraße bei Harburg einen Unfall. Das scheint ihn aber nicht weiter zu kümmern.

Zeugen haben der Polizei am Montag gegen 12 Uhr gemeldet, dass der Fahrer eines Ford auf der Bundesstraße 25 bei Harburg in Richtung Nördlingen Schlangenlinien gefahren, sein Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt war. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt unerlaubt und ohne anzuhalten fort. Weil das Kennzeichen- sowie Fahrerbeschreibung vorlag, stellten Nördlinger Polizeikräfte ein 61-jähriger Mann an der Halteranschrift fest. Dieser gab an, aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Ein Alkoholtest verlief negativ. Der Nördlinger wurde wegen Verdachts auf Unfallflucht angezeigt. Die Höhe des Fremdschadens an den Leitplankenelementen ist noch nicht abschließend beziffert. (AZ)