Drei Baustellen: Staus auf B25 im Raum Harburg

Plus Die Bundesstraße ist bei Ebermergen, Harburg und Hoppingen teilweise oder ganz gesperrt. Das ist die Situation.

Von Wolfgang Widemann

Wer auf der B25 im Raum Harburg unterwegs ist, braucht seit Montag bisweilen Geduld. Gleich drei Baustellen auf wenigen Kilometern sorgen für Staus und Umwege.

Matthias Opel, Leiter der Straßenmeisterei, bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Maßnahmen bei Ebermergen, Harburg und Hoppingen. Dort müsse jeweils dringend die Fahrbahn repariert werden. Nun habe eine Firma Zeit und es könne alles auf einmal erledigt werden. Nicht alltäglich sei, dass gleich an zwei Stellen nach Fahrzeugbränden neu asphaltiert werden müsse. Zum einen geschieht dies an der Abzweigung nach Harburg von Donauwörth her. Dort brannte im vorigen Jahr ein Wohnmobil völlig aus. Kürzlich ging dann auf der Bundesstraße bei Hoppingen ein Auto bei einem Unfall in Flammen auf.

