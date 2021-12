Einschneidende Veränderung beim Männergesangverein

Generalversammlung Der MGV Ebermergen musste in einen neuen Probenraum umziehen. Zudem macht Corona dem Verein zu schaffen.

Corona war und ist allgegenwärtig - auch bei den Kulturschaffenden, die mit Einschränkungen leben müssen bis hin zum kompletten Stillstand ihrer Tätigkeiten. Unter dieser Realität stand auch die Generalversammlung des Männergesangvereins Ebermergen über das Sängerjahr 2020. Vorsitzender Oliver Hertle hieß 17 von 31 Mitgliedern willkommen, dazu als Ehrengast Chorleiterin Elisabeth Grimm. In einer Gedenkminute erinnerte er an Siegfried Stobbe, der im Juli 2020 im Krankenhaus verstorben war. In Hertles Jahresbericht wurde deutlich, in welchem Maß die Pandemie Einfluss nimmt: Immer wieder mussten Proben und Veranstaltungen abgesagt werden, so auch das Frühjahrskonzert aller Ortschöre.

Besonders einschneidend war der Wechsel in einen anderen Probenraum: Die Stadt Harburg hat 2020 den bisherigen Probenraum im ersten Stock der alten Schule (auch Bücherei) einer anderen Nutzung zugeführt. Der eindringliche Einsatz von Pfarrerin Schneider und der einstimmige Beschluss des Kirchenvorstands ermöglichten dem Männergesangverein jedoch, in der Arche Ebermergen (Dachgeschoss) eine neue Heimat zu finden. Sämtliches Inventar musste "umziehen" und, was dort keinen Platz findet, bei Mitgliedern zwischengelagert werden. In einem Rundbrief wurden alle Mitglieder über diese Entwicklung unterrichtet, die von März bis September 2020 stattgefunden hatte.

Unter dem Jahr wurden alle Jubilare im Verein von einer Abordnung aufgesucht und zu runden Geburtstagen oder ähnlichen Festlichkeiten beglückwünscht unter Übergabe von Aufmerksamkeiten. Die Delegiertenversammlung im Kreischorverband sowie das Kreiskonzert konnten besucht werden.

Und dann gab es eine Reihe von Ehrungen: Dieter Bardutzky war sechs Jahre lang Vorsitzender und sechs Jahre Schriftführer. Die äußerst gelungene Festschrift zum Jubiläum "100 Jahre MGV Ebermergen" im Jahr 2000 hat er federführend erstellt. Albert Kovacs war 18 Jahre erfolgreich Beisitzer im Vorstand. Beide erhielten für 40 Jahre Mitgliedschaft schmucke Urkunden unter Dankesworten des Vorsitzenden. Werner Hertle singt seit über 48 Jahren aktiv im Chor, hat zum Jubiläum einen neuen Fahnenschrank gefertigt, ist Beisitzer im Vorstand und Begleiter in der Fahnenabordnung. Für seine wertvollen Dienste wurde er auf einstimmigen Beschluss zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vorstand dankte auch ihm herzlich und überreichte als äußeres Zeichen eine entsprechende Ehrenurkunde. Bereits im Laufe des Jahres war Ehrendirigent Albert Widemann für 50 Jahre Notenwart geehrt worden. Die Betreuung der Noten und Musikbücher übernahm Hermann Schabert. Friedrich Metzger ist 25 Jahre Beisitzer im Vorstand, Delegierter, Fahnenbegleiter und vielfach im Einsatz, vorrangig auch Beauftragter für Krankenbesuche bei Mitgliedern.

Chorleiterin Grimm ermunterte die Sänger zu weiter konstantem Probenbesuch, sobald das wieder möglich ist, und hofft auf Verstärkung durch Neuzugänge im Männerchor. Der Kassenbericht von Kassenwart Claus-Dieter Riedel wurde trotz eines überschaubaren Minusbetrags ohne Einwendungen angenommen.

Der Eintritt in den Männerchor ist unter Beachtung der Corona-Bedingungen jederzeit möglich und jetzt dringend nötig, um den kulturellen Auftrag rund um den Chorgesang weiterhin abzusichern. Daneben werden Kameradschaft und Geselligkeit aktiv gepflegt als Ausgleich der Anforderungen im Alltag. Wer gerne mal singt und eine aktive, gesunde Freizeitgestaltung vor Ort schätzt, wird um Kontaktaufnahme gebeten. Es winkten Lebensfreude und Ausgeglichenheit, so der Vorstand. (AZ)