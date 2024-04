Harburg

Flüchtlinge können die alte Turnhalle in Harburg verlassen

Bis zu 80 Personen können in der aus Wohncontainern bestehenden Unterkunft am Wannenberg in Harburg unterkommen.

Plus In Harburg ist eine neue Unterkunft für Asylbewerber fertig. Der Umzug läuft. Dies freut auch örtliche Vereine.

Von Wolfgang Widemann

Stockbetten statt Sportgeräte und Familienleben statt Fitnesskurs - sieben Monate lang war die alte Turnhalle in Harburg zweckentfremdet. Sie diente rund 60 Menschen, die in Deutschland um Asyl gebeten haben, als Notunterkunft. Durch die Belegung der Halle litt das Vereinsleben in der Stadt. Jetzt wird dieser Zustand wohl bald beendet sein. Am Montag stand der Umzug der Flüchtlinge an. Diese lange erwartete Nachricht dürften viele Menschen erleichtert aufnehmen.

Im September 2023 belegte der Landkreis Donau-Ries die Turnhalle in Harburg, weil sonstige Unterbringungsmöglichkeiten in der Region nicht ausreichten. Die Burgstadt blieb der einzige Ort im Kreis, in dem diese Maßnahme ergriffen wurde. Seitdem lebten etwa 60 Asylbewerber, davon circa 20 Kinder, aus Afghanistan, dem Irak und der Türkei in der Halle. In dieser waren die Betten nur durch Vorhänge getrennt. Privatsphäre gleich null. Dennoch gab es in den vergangenen sieben Monaten so gut wie keine Vorfälle. Dies hat der Harburger Bürgermeister Christoph Schmidt wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ebenso, dass sich ein ehrenamtlicher Helferkreis um die Flüchtlinge kümmert und ihnen beispielsweise Deutsch-Sprachkurse anbietet.

